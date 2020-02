Nieuwe MLS van start zonder Jans, maar met De Boer, Beckham en Henry

VoorbeschouwingStrijden Frank de Boer en Atlanta United weer tot het einde mee om de titel in de Major League Soccer? Eindigt FC Cincinnati met Siem de Jong, Jürgen Locadia en Maikel van der Werff dit jaar niet als laatste? En hoe doet Thierry Henry het als coach van Montreal Impact in de Verenigde Staten? Met DC United - Colorado Rapids begint zaterdag om 19.00 uur het nieuwe seizoen in de MLS en ook voor Nederlanders is die competitie het volgen waard.

Voordat we bekijken welke interessante spelers en coaches er komend seizoen in de MLS te bewonderen zijn, duiken we eerst weer even kort in de competitie-opzet. Want hoe werkte het ook alweer met die Western Conference en Eastern Conference?

De Amerikaanse competitie, die dit jaar met de 25ste editie een jubileum viert, is op basis van geografische ligging opgedeeld in twee Conferences: de Eastern Conference en de Western Conference. In beide competities bevinden zich dit seizoen voor het eerst dertien teams. In de Eastern Conference is namelijk het Inter Miami FC (voluit Club Internacional de Fútbol Miami) van de ambitieuze clubeigenaar David Beckham toegevoegd, terwijl de Western Conference is aangevuld met Nashville SC.

Volledig scherm David Beckham, eigenaar van Inter Miami. © AP

In zowel de Eastern Conference als de Western Conference spelen alle dertien clubs twee keer tegen elkaar: thuis en uit. Zo komen de clubs uit op 24 wedstrijden. Daarnaast wordt er nog tegen tien van de dertien clubs uit de andere Conference gespeeld, waardoor het totaal aantal wedstrijden op 34 uit komt. Dat betekent dat er tegen drie clubs helemaal niet gespeeld wordt.



Als er 34 wedstrijden zijn gespeeld plaatst de beste club uit de Eastern Conference en de beste club uit de Western Conference zich meteen voor de halve finale van de play-offs. De nummers twee tot en met zeven plaatsen zich voor de eerste ronde van de play-offs. Uiteindelijk komt er uit de play-offs één winnaar per Conference. Deze nemen het uiteindelijk tegen elkaar op in de strijd om de MLS Cup, de Amerikaanse landstitel. De MLS is te volgen via FOX Sports, dat veel wedstrijden live uitzendt.



Bekijk hier de verdeling van de teams over de Eastern Conference en Western Conference.

Nederlanders

Met een Nederlandse algemeen directeur in de persoon van Gerard Nijkamp is het niet onlogisch dat FC Cincinnati komend seizoen hofleverancier is qua Nederlandse spelers. Maikel van der Werff vertrok vorig jaar zomer al van Vitesse naar de club waar Ron Jans trainer was. Van der Werff krijgt dit seizoen gezelschap van twee landgenoten: Siem de Jong en Jürgen Locadia. De Jong kwam transfervrij over van Ajax, Locadia wordt tot komende zomer gehuurd van Brighton & Hove Albion. Daartegenover staat wel het vertrek van Jans als coach. Zijn vertrek was volgens de coach zelf onvermijdelijk nadat hij werd beschuldigd van vermeend racisme. Jans hakte de knoop zelf door: ,,Ik wil naar huis, naar het land waar ik mezelf kan zijn.” Jaap Stam wordt genoemd als mogelijke opvolger van Jans.

Naast het drietal van FC Cincinnati zijn er nog zes andere Nederlanders te bewonderen in de MLS: Kenneth Vermeer (Los Angeles FC), Danny Hoesen (San José Earthquakes), Alexander Büttner (New England Revolution), Vito Wormgoor (Columbus Crew), Johan Kappelhof (Chicago Fire) en Kelvin Leerdam, die vorig jaar kampioen werd met Seattle Sounders. Ook de in Nederland geboren Youness Mokhtar (Columbus Crew), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union) en Eloy Room (Columbus Crew), die hun (jeugd)interlands voor respectievelijk Marokko, Kaapverdië en Curaçao spelen, zijn komend seizoen in de MLS te aanschouwen.

Volledig scherm Kenneth Vermeer in actie namens Los Angeles FC. © Getty Images

Frank de Boer

Volledig scherm Frank de Boer. © AP Door het vertrek van Jans als coach van FC Cincinnati is Frank de Boer dit seizoen de enige Nederlandse coach in de Amerikaanse competitie. Na mislukte buitenlandse trainersavonturen bij Internazionale en Crystal Palace begon ook zijn tijd bij Atlanta United twijfelachtig, maar aan het einde van het vorige seizoen reikten De Boer en consorten ‘gewoon’ tot de halve finale van de play-offs. Daarin werd verloren van Toronto FC en daarmee vervloog de droom op een tweede MLS-titel op rij voor Atlanta United.



De Boer zag hoe nagenoeg al zijn sterkhouders bij de club bleven: de Venezolaanse spits Josef Martínez scoorde vorig jaar 27 keer en moest daarmee alleen Zlatan Ibrahimovic (30 goals) en Carlos Vela (34 goals) voor zich dulden. Ook dit seizoen zal hij gaan voor de topscorerstitel. Doelman Brad Guzan verlengde zijn contract tot 2023 en ook Gonzalo ‘Pity’ Martínez bleef Atlanta trouw.



De Boer zag wel Julian Gressel vertrekken. De 26-jarige Duitser, die vorig seizoen voor de meeste assists (12) namens Atlanta United zorgde, stond ook in de belangstelling van verschillende Europese clubs, maar vertrok naar DC United.

Sterren

Met Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) en Wayne Rooney (DC United) verloor de MLS afgelopen winter twee absolute supersterren. Ibrahimovic ging terug naar AC Milan, terwijl Rooney terugkeerde naar Engeland om voor het Derby County van coach Phillip Cocu te gaan spelen. Als vervanger van Ibrahimovic haalde LA Galaxy de Mexicaan Javier ‘Chicharito’ Hernández. Hij moet dé Mexicaan van de MLS gaan worden. Momenteel is dat namelijk nog Carlos Vela, de linksbenige aanvaller van Los Angeles FC die met 34 goals Ibrahimovic (30 goals) van de topscorerstitel afhield vorig jaar. Chicharito krijgt daarbij hulp van de Argentijnse vleugelaanvaller Christian Pavón, in het verleden veelal in verband gebracht met een overstap naar Ajax. Hij wordt door LA Galaxy tot het einde van het jaar gehuurd van Boca Juniors.



De grootste ster van de MLS zit dit jaar misschien wel op de bank: Thierry Henry ging na zijn mislukte trainersavontuur bij AS Monaco aan de slag bij Montreal Impact, de nummer negen van vorig jaar in de Eastern Conference. De voorbereiding belooft nog niet veel goeds. DC United werd in het eerste oefenduel wel verslagen, maar vervolgens werd vier keer op rij verloren van achtereenvolgens Philadelphia Union, Orlando City, Nashville SC en Tampa Bay.