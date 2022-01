Nieuwkoop is Zirkzee de baas in Belgische topper tussen Union en Anderlecht

Samenvatting Ongekende slotfase in Madrid: Atlético buigt in blessure­tijd achter­stand om in overwin­ning

Atlético Madrid heeft een nieuwe tegenvaller in de Spaanse voetbalcompetitie ternauwernood voorkomen. De regerend landskampioen stond zaterdag in eigen stadion na een uur spelen nog achter tegen Valencia (0-2), maar won door twee doelpunten in de slotfase alsnog: 3-2. International Jasper Cillessen ontbrak bij Valencia, na de lichte blessure die hij woensdag opliep in de ontmoeting met Sevilla.

23 januari