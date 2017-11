Nigeria wil muitende spelers voorkomen op WK: 'Alles staat al vast'

,,Alles is tot in detail uitgewerkt, van de bonus voor iedere wedstrijd tot het aandeel uit de inkomsten van de FIFA, vanaf de groepsfase tot eventueel de finale'', zei de Nigeriaanse bondsvoorzitter Shehu Dikko.

De bond wil geen toestanden zoals die zich in het verleden wel hebben voorgedaan. In aanloop naar het vorige WK in Brazilië waren er constant ruzies over geld en bonussen, die zelfs leidden tot het boycotten van trainingen door internationals. Dat soort twisten leiden veel te veel af en mogen niet meer voorkomen, vindt de Nigeriaanse bond. ,,We hebben ook vastgelegd hoeveel geld de spelers krijgen voor vriendschappelijke wedstrijden in de voorbereiding. Alles staat op papier, ook hoe en wanneer ze het geld krijgen'', aldus Dikko.