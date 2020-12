Nijhuis over hectische Griekse topper: ‘Bij elke beslissing staan ze weer voor je neus’

Door Leon ten Voorde



Als Bas Nijhuis al vijf gele kaarten trekt in een wedstrijd, dan weet je het wel. ,,Ik sta toch bekend als een scheidsrechter die veel door laat gaan, maar bij deze overtredingen kon ik niet anders”, zegt Nijhuis. ,,Ik kan me niet herinneren wanneer ik in Nederland de laatste keer vijf maal geel heb gegeven.” En dan was er nog een rode kaart voor ‘de trainer of de assistent’ van PAOK die het niet helemaal eens was met een beslissing van de Tukker. Ook dit keer stelde de derby van Thessaloniki weer niet teleur.