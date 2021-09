Noa Lang laat met koploper Club Brugge punten liggen tegen OH Leuven

Club Brugge startte met slechts één Nederlander in de basis. Ruud Vormer is op de terugweg na een achillespeesblessure en hoopt op een rentree dinsdag in Leipzig. Bas Dost kan niet meer rekenen op een basisplaats in het team waarin Noa Lang wel een vaste waarde is.

Cenk Özkacar zette de bezoekers uit Leuven kort voor rust op voorsprong. Brugge zette na rust aan. Met name Lang stichtte gevaar vanaf de rechterflank. Dost verscheen na een klein uur in het veld. Pas in de 78e minuut werd het gelijk. Verdediger Clinton Mata was de doelpuntenmaker. Niet veel later schoot Mathieu Maertens namens OH Leuven tegen de paal.