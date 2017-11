Nog 2000 kaarten te koop voor duel Schotland tegen Oranje

De authentieke thuishaven van de ploeg die in de jaren tachtig onder leiding van manager Alex Ferguson grote successen vierde, biedt plaats aan iets meer dan 20.000 toeschouwers.



De kans is echter klein dat het stadion aan de noordoostkust van Schotland vanavond vol zit. Aan de kassa's zijn nog altijd zo'n 2000 tickets te koop. Vanuit Nederland zijn nog geen honderd fans naar Aberdeen gereisd om Oranje aan te moedigen in de voorlaatste interland van dit jaar.



Aberdeen heeft plannen om een nieuw en modern stadion te bouwen. Het huidige Pittodrie is verouderd, maar ademt wel in alles voetbal uit. Medewerkers van de club lieten na de training van Oranje vol trots de beveiligde 'schatkamer' van het stadion zien. Pronkstuk is de beker die Aberdeen in 1983 kreeg nadat het Real Madrid had verslagen in de finale van de Europa Cup II. De Schotse ploeg van Ferguson pakte enkele maanden later ook de Europese Supercup, door winst op Hamburger SV. Voor Aberdeen speelden Nederlandse oud-internationals als Hans Gillhaus en Theo Snelders.