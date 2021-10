Nóg een dreun voor Koeman: onmachtig Barça na gemiste strafschop Memphis onderuit bij Rayo

De problemen blijven zich opstapelen voor Ronald Koeman. FC Barcelona verloor vanavond in Madrid met 1-0 bij het gepromoveerde Rayo Vallecano. Radamel Falcao werd de matchwinner met zijn goal in de eerste helft, Memphis Depay miste een strafschop in de tweede helft. Rayo staat nu knap vierde, Barça blijft negende in La Liga.

Barcelona kreeg na een kwartier de eerste kans van de wedstrijd, maar de Macedonische keeper Stole Dimitrievski stopte de inzet van basisdebutant Sergio Agüero. De 33-jarige Argentijn vormde na drie korte invalbeurten in de afgelopen duels een voorhoede met Memphis Depay en Philippe Coutinho. Ook met deze drie spelers voorin oogde Barça weer vrij onmachtig.

Na een halfuur sloeg Rayo Vallecano toe uit de eerste grote kans. Radamel Falcao had de afgelopen jaren flinke knieproblemen, maar bij de volksclub uit de Madrileensde volkswijk Vallecas is hij helemaal opgeleefd. De 35-jarige Colombiaan schoot na slordig balverlies van Sergio Busquets beheerst raak en scoorde voor de vierde keer op rij tegen Barcelona. Als speler van Atlético Madrid deed hij dat ook drie keer, maar steeds verloor hij toen van Barcelona.

Kort na de goal van Falcao kreeg Sergiño Dest een enorme kans op de gelijkmaker na een goede actie en voorzet van Memphis, maar de Amerikaan uit Almere schoot net als zondag tegen Real Madrid (1-2 nederlaag) van dichtbij hoog over.

Misser Memphis

In de 72ste minuut kreeg Barcelona een strafschop na een overtreding op Memphis, maar de spits van Oranje zag zijn penalty gepakt worden door Dimitrievski. De doelman was al op weg naar de goede hoek voor de Nederlandse invaller de bal raakte. Tien minuten later kreeg Agüero nog een goede kans op de 1-1, maar opnieuw was uitblinker Dimitrievski belangrijk voor Rayo.

De druk op Koeman en Barcelona was voor aanvang van het duel al groot. Na de nederlaag tegen Real Madrid van afgelopen zondag werd Koeman zelf belaagd door de eigen supporters. Enkele tientallen fans sloegen en bespuugden de auto van Koeman toen hij vanaf Camp Nou richting huis vertrok. De onvrede zal er na vanavond niet minder op worden.

Barcelona speelt zaterdagavond (21.00 uur) in Camp Nou tegen Deportivo Alavés en gaat dinsdag op bezoek bij Dinamo Kiev in de Champions League.

,,Het tegendoelpunt is helemaal mijn schuld", erkent Busquets na de nederlaag. ,,We hebben kansen gehad om te scoren, maar doen dat niet. We zijn een team en verliezen deze wedstrijd met zijn allen. We missen van alles wat.”

,,Ik denk dat we deze nederlaag niet verdienen", vertelde de onzichtbare Coutinho, die zijn 100ste wedstrijd voor Barcelona speelde. ,,Maar we hebben niet gescoord. We hebben allemaal het karakter om iets aan deze situatie te doen en moeten ervoor zorgen dat we weer om de prijzen gaan spelen.”

