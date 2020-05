Nog even volhouden, dit is het laatste weekeinde zonder sport

Diederik Gommers is voor Feyenoord. De inmiddels beroemde voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care praatte laatst zelfs even bij met hoofdtrainer Dick Advocaat. Dat wisten we in februari natuurlijk niet, maar er was de afgelopen tijd volop tijd voor om te benadrukken. Memphis Depay ging op de foto met een lijger. Vrijwel niemand wist dat die beesten bestonden, maar nu wel. En de Braziliaan Lucas Moura was blij met zijn drie doelpunten een jaar geleden tegen Ajax. Dat hadden we wel kunnen bedenken, maar toch.



De kleine dingetjes vielen de laatste weken meer dan ooit op, buiten de afwikkeling van het seizoen met tickets en wel of geen promotie of degradatie en stemmingen die niet telden natuurlijk. Maar wees gerust. Dit weekeinde is het laatste weekeinde van terugblikken, praatprogramma’s over niets en dit soort stukjes.