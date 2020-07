Nog vier spelers in MLS testen positief

Nieuw seizoen Bundesliga begint op 18 september

17:34 Het voetbalseizoen in de Bundesliga van Duitsland begint in beginsel op 18 september. Dat heeft de overkoepelende organisatie DFL laten weten. Het lange tijd door de coronacrisis onderbroken afgelopen seizoen is zojuist beëindigd. Het komend weekeinde vindt ter afsluiting daarvan nog de bekerfinale tussen Bayern München en Leverkusen plaats.