Nooit vertoond: Spanje zonder spelers Real Madrid naar EK

Ramos geldt als één van de steunpilaren in de Spaanse selectie. De 180-voudig international is ook de aanvoerder van de nationale ploeg. De centrale verdediger van Real Madrid is echter onvoldoende hersteld van een blessure, die hem ook bij zijn club al enige tijd aan de kant houdt.

Met het thuis laten van Ramos zorgt Enrique voor flink wat verbazing in Spanje. Vooral ook omdat hij 26 spelers had mogen oproepen en in zijn selectie van 24 man verder ook geen ander spelers van Real Madri zitten. Daarmee zorgt de bondscoach voor een daverende primeur: nog nooit ging het land zonder spelers van Real Madrid, normaal gesproken de hofleverancier van Spanje, naar een EK of WK.

,,Sergio heeft een te lange periode niet kunnen spelen of trainen”, zei Luis Enrique. ,,Het was geen makkelijke beslissing voor mij. Ik heb hem gebeld en dat was moeilijk. Ik voel me er slecht bij. Sergio is een fantastische prof, we hadden hem er allemaal heel graag bij gehad.”

Ramos heeft sinds begin dit jaar een scheur in de meniscus, enkele spierblessures en een coronabesmetting gehad. Luis Enrique verwacht echter dat hij het volgend seizoen nog wel terugkomt bij Spanje. ,,Ik denk dat hij in de toekomst nog veel voor ons kan betekenen.”

Wel neemt Luis Enrique een debutant mee naar het EK: Manchester City-verdediger Aymeric Laporte is de meest verrassende naam bij Spanje. Hij werd in het verleden al een paar keer opgeroepen voor Frankrijk, maar speelde nooit een interland voor Les Bleus. Laporte heeft onlangs ook de Spaanse nationaliteit gekregen.

De Spaanse coach ziet bewust af van een selectie van 26 spelers. ,,We willen niet meer nemen omdat we willen dat iedereen de kans krijgt om te spelen, en we weten dat slechts ongeveer 18 of 19 spelers daadwerkelijk zullen spelen.”

Spanje speelt op het Europees kampioenschap de eerste wedstrijd op 14 juni tegen Zweden. Daarna volgen in de groepsfase wedstrijden tegen Polen (19 juni) en Slowakije (23 juni). De drie duels worden in Sevilla gespeeld.

Selectie Spanje

Doel: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Verdediging: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético)

Middenveld: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke (Atlético), Fabián Ruiz (Napoli)

Aanval: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolves), Pablo Sarabia (Paris)