Noord-Ierland wint oefenduel op bezoek bij Tsjechië

Ook Barcelona laat zich horen na celstraf separatis­ten

12:47 De Catalaanse voetbalbond heeft alle wedstrijden die voor maandag in de regio op het programma stonden afgelast, uit protest tegen de veroordeling van negen prominente separatisten. FC Barcelona liet ook van zich horen. ,,Gevangenschap is niet de oplossing”, schreef de kampioen van Spanje in een verklaring. ,,De oplossing voor het conflict in Catalonië moet louter uit politieke dialoog komen.”