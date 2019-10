Noord-Ierse internationals spelen anoniem in obscure competities

Amerikaan­se play-offs: Hoe nu verder voor De Boer en de andere Nederlan­ders in de MLS?

7 oktober Het reguliere voetbalseizoen in de VS zit erop. Een kampioen van de Major League Soccer (MLS) is er nog niet. De komende weken strijden veertien clubs in de play-offs om de MLS-cup, de landstitel in Amerika. Maar hoe zitten de MLS en de play-offs eigenlijk in elkaar?