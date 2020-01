Noors fenomeen Haaland doet het als invaller weer bij Dortmund

Erling Haaland maakte vorige week als invaller een hattrick tegen Augsburg. Tegen Köln startte de 19-jarige Noor desondanks op de reservebank. Haland zag de Portugese middenvelder Raphaël Guerreiro al in de eerste minuut de score openen: 1-0. Marco Reus zorgde na een half uur voor de 2-0. Na de rust liep Dortmund via Jadon Sancho verder uit. Mark Uth, oud-speler van Heerenveen en Heracles, scoorde tegen voor Köln (3-1).



Haaland kwam in de 65ste minuut in het veld voor de Belg Thorgan Hazard. Weer wist hij te scoren, twee keer ditmaal, in de 77ste en 87ste minuut: 4-1 en 5-1. Daarmee heeft Haaland in twee duels in de Bundesliga in 57 minuten al vijf keer gescoord.



Dortmund steeg door de zege naar de derde plaats in de Bundesliga, met vier punten achterstand op koploper RB Leipzig. Leipzig gaat zaterdag op bezoek bij Eintracht Frankfurt.