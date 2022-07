Noorwegen heeft geen treffer van Ada Hegerberg nodig om simpel te winnen op EK

Duitse voetbal­bond: transgen­der en non-binaire personen kiezen zelf voor mannen- of vrouwen­team

De Duitse voetbalbond DFB laat transgender en non-binaire personen in het amateurvoetbal voortaan zelf kiezen of ze voor een mannen- of vrouwenteam willen spelen. Of de voetballers zijn geboren als jongen of meisje is niet langer leidend.

23 juni