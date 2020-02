Norwich brengt eerbetoon aan eerste Engelse voetballer die uit de kast kwam

Dit spandoek hing vorige week op Carrow Road in Norwich. Nu worden er wel vaker mooie spandoeken gemaakt tegenwoordig, sommigen nog veel groter en imposanter dan deze, maar dit is een erg bijzondere. Het ontwerp is op zichzelf al fraai en atypisch, met die speelse retro-letters in de clubkleuren van Norwich City. En let ook op de tekst. Het zijn de woorden die BBC-commentator Barry Davies uitsprak in februari 1980, tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Norwich City.