Nottingham Forest zorgt in FA Cup voor megastunt tegen bekerhouder Arsenal

Nottingham Forest won door twee goals van de Amerikaan Eric Lichaj en Ben Brereton (strafschop). Arsenal deed bij 1-0 in het City Ground van Nottingham wat terug via Per Mertesacker. In de slotfase verkleinde Danny Welbeck de marge met één na een blunder van Forest-doelman Jordan Smith, maar verder kwam Arsenal niet.



Sterker nog, in de slotfase benutte Kieran Dowell ook de tweede pingel voor Forest. Om de goal was overigens nog wel wat te doen, omdat Dowell uitgleed bij zijn poging en de bal mogelijk via zijn ándere voet tot treffer promoveerde. Dat mag niet. Arsenal was woedend, maar arbiter Jonathan Moss keurde de treffer toch goed, ook al omdat er geen videoreferee beschikbaar was in Nottingham.