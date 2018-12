Nu zit knie Özil dwars bij Arsenal

,,Ik weet niet of het ernstig is of niet, maar het gaat om zijn knie", zei Emery.



Özil had net twee weken geleden zijn rentree gemaakt bij de Londense club na rugklachten. Hij speelde tegen Burnley (3-1-zege) en tegen Brighton & Hove Albion (1-1) werd hij in de rust gewisseld.



De 30-jarige Duitser wordt al enkele weken in verband gebracht met een mogelijke transfer in de winterstop. Aan het begin van het jaar had Özil zijn contract bij Arsenal nog verlengd tot juni 2021.