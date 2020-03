Nuytinck mag al lange tijd het huis niet uit: ‘Vrijwel niemand is hier op straat’

Corona in ItaliëHet corona-virus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Italië bij Bram Nuytinck (29), verdediger van Udinese.

Door Freek Jansen



Voor Bram Nuytinck zijn de dagen momenteel vrij overzichtelijk. De linksbenige verdediger mag zijn huis niet uit en is op zichzelf aangewezen. Uitslapen, twee uur trainen voor zichzelf in huis, televisie kijken en bellen met zijn vriendin en familie in Nederland. ,,Ja, dat is het zo ongeveer wel, maar toch probeer ik er wel wat ritme in te krijgen’’, zegt Nuytinck vanuit Udine, een stadje met 100.000 inwoners in het noordoosten van Italië. ,,Op dezelfde tijdstippen eten, krachttraining doen, op de hometrainer zitten. Via de groepsapp van de ploeg komen trainingsprogramma’s om de paar dagen door, daar probeer ik me zo goed mogelijk aan te houden.’’

Hoewel Nuytinck zich begeeft in het land waar in Europa het coronavirus op de meest ingrijpende wijze om zich heen beweegt, krijgt hij het leed niet dagelijks direct van dichtbij mee. ,,Ik zit alleen maar binnen en maak hier buiten dus eigenlijk niks mee, vrijwel niemand is op straat’’, vervolgt de voormalige verdediger van NEC en Anderlecht. ,,Ik lees alle verhalen op internet over Nederland en Italië, dus ik krijg niks meer mee dan jullie in Nederland. Heel Italië zit in quarantaine. Wij zitten ook al anderhalve week thuis en mogen niet het huis uit. Ook niet voor boodschappen. Dat moeten we iemand van de club laten doen, mocht dat nodig zijn. Overigens is bij Udinese nog niemand positief getest op corona.’’

Net als iedereen om zich heen, heeft Nuytinck geen idee wat de nabije toekomst gaat brengen. De totale lockdown van Italië duurt zeker nog tot 4 april. ,,Ik ben alleen en soms is dat wel saai. Mijn vriendin werkt als cosmetisch arts in Amsterdam. Ze was drie weken geleden hier en heeft bij terugkomst in Nederland twee weken thuis moeten zitten, zodat ze zeker wisten dat het geen kwaad kon. Het blijft allemaal heel bizar. De eerste keer dat ik me realiseerde dat het flink mis was in Italië, was toen het in Lombardije mis ging. Opeens kwamen daar veel besmettingen en toen bekroop mij het gevoel dat het op meerdere plekken uit kon breken.’’