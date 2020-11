Oefennederlaag Bosnië tegen Iran voor duel met Oranje

Botman kan promotie naar Oranje verwachten na afhaken Aké

0:05 Frank de Boer voegt morgen een verdediger toe aan de selectie van het Nederlands elftal. De bondscoach zag vanavond in de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1) Nathan Aké al na vijf minuten uitvallen met een hamstringblessure en heeft nu nog 23 spelers (waarvan zeven verdedigers) over. Dat vindt De Boer te weinig, zei hij in de Johan Cruijff Arena.