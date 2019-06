Oekraïners vernederen Tadic en co

Ajacied Tadic en co keken bij rust tegen een 2-0 achterstand aan. Direct in de tweede helft sloeg Oekraïne opnieuw toe en was het gespeeld. Door de grote nederlaag staat Servië in groep B op de laatste plaats met slechts één punt uit twee duels. Al hebben koploper Oekraïne en achtervolger Luxemburg wel een wedstrijd meer gespeeld.

Denemarken, met Ajacied Lasse Schöne en Feyenoorder Nicolai Jørgensen in de basis, had het in Kopenhagen moeilijk tegen Ierland. Pas een kwartier voor tijd kwam Pierre-Emile Højberg, die Schöne verving, door de Ierse muur. Eerder had met name Yussuf Poulsen goede kansen laten liggen. Vijf minuten voor tijd kreeg Shane Duffy de Deense fans stil. De verdediger kopte na een vrije trap de bal binnen. Kasper Dolberg (Ajax) zat op de reservebank en kwam in de 65ste minuut in het veld.

Martin Ødegaard van Vitesse was in groep F belangrijk voor Noorwegen, dat in Oslo tegen Roemenië voetbalde: 2-2. De aanvallende middenvelder zag na zijn schotpoging Tarik Elyounoussi in de 56e minuut de 1-0 maken. Ødegaard zelf maakte twintig minuten voor tijd de 2-0. Claudiu Keserü redde de Roemenen met twee doelpunten, in de 77ste en 92ste minuut. Noorwegen wacht daardoor na drie duels nog altijd op de eerste zege.

Alexander Isak (Willem II) scoorde in dezelfde poule als invaller voor Zweden tegen Malta: 3-0. Spanje, ook ingedeeld in groep F, won met 1-4 bij de Faeröer.

