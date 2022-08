Oeps: Sky Sports verontschuldigt zich voor ‘fucking good football' van Erik ten Hag

Ten Hag greep voor de wedstrijd flink in door Cristiano Ronaldo, Luke Shaw en Harry Maguire naar de bank te verwijzen. Bruno Fernandes mocht bij afwezigheid van Maguire de aanvoerdersband dragen en deed dat met verve. ,,Hij nam echt de verantwoordelijkheid. Samen met Raphaël Varane was hij de leider op het veld. Dat moeten ze ook brengen, maar als je een winnend team wil hebben, moet je over meer leiders kunnen beschikken", zei Ten Hag na afloop bij Sky Sports.



Ten Hag sprak in al zijn enthousiasme dat zijn team ‘can play fucking good football’, iets waar ze in Engeland qua taalgebruik nog aan moeten wennen. Binnen een mum van tijd werd er door Sky Sports dan ook excuses aangeboden voor de scheldende Ten Hag. ,,We kunnen het over tactiek hebben, maar het draait allemaal om de instelling. Vandaag was er echt een fighting spirit. Ze wilden er écht voor gaan en er stond een team. Dan kun je zien we dat goede spelers hebben.”