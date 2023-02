Officieel: Domenico Tedesco (37) volgt Roberto Martínez op als bondscoach van België

Tedesco wordt de opvolger van Roberto Martínez als bondscoach van de Belgen. Hij kreeg de voorkeur boven Peter Bosz, die eveneens in de race was voor de functie, en tekent bij de KBVB een contract tot na het EK van 2024. ​

Tedesco is 37 en was eerder coach bij Schalke 04, Spartak Moskou en RB Leipzig. ,,Hij staat bekend als een moderne coach met internationale ervaring op topniveau, die graag offensief voetbal speelt met veel druk vooruit”, klinkt het bij de KBVB. ,,Zijn opdracht bestaat erin de Rode Duivels te kwalificeren voor het EK van 2024 in Duitsland.”