Officieel: FC Barcelona zet Koeman op straat na nieuwe nederlaag

Barcelona won dit seizoen tot nu toe pas vijf van de dertien wedstrijden. Na de nederlaag in El Clásico tegen rivaal Real Madrid (1-2) van afgelopen zondag, verloor Barça woensdagavond ook nog met 1-0 bij het gepromoveerde Rayo Vallecano door een goal van de Colombiaanse spits Radamel Falcao. Memphis Depay kreeg in de tweede helft nog een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar benutte zijn zelf verkregen strafschop niet.



Koeman was 67 wedstrijden coach van FC Barcelona, waar hij in de zomer van 2020 begon nadat de Spaanse topclub in de kwartfinales van de Champions League met 8-2 had verloren van Bayern München.



Koeman won vorig seizoen de Copa del Rey met Barcelona, maar haakte af in de titelstrijd na een serie slechte resultaten in de slotweken van het seizoen. Na het vertrek van sterspeler Lionel Messi was het dit seizoen duidelijk zoeken voor Koeman en zijn jonge ploeg, resulterend in twee pijnlijke nederlagen in de Champions League tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0) en de huidige negende plaats in de Spaanse competitie.