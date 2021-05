Officieel: Zidane vertrekt per direct bij Real Madrid

Zidane had na de laatste competitiewedstrijd - toen Real de landstitel naar stadsgenoot Atlético zag gaan - een aantal dagen bedenktijd gevraagd. De Koninklijke greep ook naast de Champions League (in de halve finale was Chelsea te sterk) en de Spaanse beker. Daarom stapt Zidane, die in twee periodes (2016-2018 en 2019-2021) in Bernabéu de scepter zwaaide, nu op.



Vooral de eerste Real-periode van Zidane was magnifiek te noemen. De Fransman won onder meer drie keer de Champions League. Na het vertrek van Zidane nam Julen Lopetegui in 2018 het stokje over in Estadio Santiago Bernabéu. Hij hield het slechts tot eind oktober vol, waarna Santiago Solari het seizoen afmaakte alvorens Zidane in 2019 toch weer terugkeerde en onder de Fransman pakte Real Madrid ook direct weer de Supercopa en de landstitel. Tot een nieuw Champions League-seizoen kwam het zoals gezegd niet.



In Madrid worden de namen van Massimiliano Allegri, oud-speler Raúl en die van Antonio Conte, die vertrekt bij Internazionale, genoemd. Allegri zou echter al de nieuwe coach van Juventus worden.