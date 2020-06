Ola John, van veelbelovende international tot anonieme bankzitter in Guimarães

Herstart Portugese competitieDe bal gaat vanaf vandaag ook in Portugal weer rollen. In Zuid-Europa hoopt voormalig toptalent Ola John (28) zijn belofte alsnog in te lossen, als speler van middenmoter Vitória Guimarães. Dit is het verhaal van een gevallen talent dat ooit de grootste vrees van de vleugelverdedigers in de eredivisie was.

Robin van Persie, Arjen Robben, Virgil van Dijk... De lijst met topvoetballers met wie Steven Berghuis binnen de lijnen stond is lang, maar in een interview met deze krant koos hij voor een andere naam op de vraag wie zijn beste medespeler ooit was. ,,Ola John”, klonk het gedecideerd. Berghuis zag de buitenspeler als ploeggenoot in 2011 furore maken bij FC Twente.

In die jaren werd de naam van John driftig genoteerd in menig scoutingsboekje. De in Liberia geboren Nederlander gold als een van de grootste talenten van de Nederlandse velden en werd in 2009 al tweede in de strijd om de titel 'grootste talent van Nederland.’ Een carrière in de wereldtop én Oranje gloorde. Liverpool en Chelsea toonden interesse, maar Benfica werd de gelukkige. De Portugese topclub legde in 2012 negen miljoen euro neer voor de rappe buitenspeler. Benfica was overtuigd goud in handen te hebben en zette nog snel de ontsnappingsclausule op 45 miljoen euro, zodat het talent niet zomaar kon worden weggekocht.

Volledig scherm Ola John en Leroy Fer. © PICS UNITED Vlak na zijn transfer naar Portugal volgde John's onvermijdelijke debuut in het Nederlands elftal. Louis van Gaal gaf het twintigjarige jarige toptalent bij zijn eerste duel als bondscoach meteen een basisplaats tegen Italië. Hoewel hij het jaar ervoor de laatste schifting voor het EK 2012 net niet overleefde, bleek het voetbalvolk unaniem overtuigd: John gaat een prachtige interlandloopbaan tegemoet. Niemand had toen kunnen voorspellen dat zijn optreden in Oranje beperkt bleef tot één.

Die 45 miljoen euro die was vastgesteld als ontsnappingsclausule, kreeg Benfica namelijk nooit op de bankrekening. De aanvaller bleek niet de voorspelde goudmijn te zijn. John toonde bij de 37-voudig Portugees kampioen flitsen van zijn klasse, maar slaagde er nooit in om dat door te trekken. Ook tijdens verhuurperiodes aan HSV, Reading, Wolverhampton Wanderers en Deportivo La Coruña loste John zijn belofte nooit écht in. Nadat hij bij Benfica tot persona non grata werd verklaard en werd verbannen naar het tweede elftal, koos hij in 2018 voor een overstap naar de Portugese middenmoter Vitória Guimarães.

Op zoek naar nieuw voetbalgeluk belandde de op een zijspoor geraakte John met drie Portugese landstitels op zak in het noordwesten van Portugal, waar voetbalaanbidders nog altijd hopen op een glimp van zijn uitzonderlijke talent. In de eredivisie groeide hij uit tot een grote plaag en speelde hij vrijwel alle rechtsbacks aan flarden, iets waar ze in Portugal zo naar verlangen.

Volledig scherm Ola John en Daley Blind feliciteren Jeremain Lens met de goal. © Pim Ras Fotografie

Hamstringblessure

Afgelopen seizoen pendelde hij bij de nummer negen van de Liga NOS tussen bank en basis, dit seizoen staat de teller pas op acht duels. Voor een groot gedeelte is de reden daarvan dat John kwakkelde met een hamstringblessure, waardoor hij in totaal achttien competitieduels geblesseerd toe moest kijken. Vlak voor de onderbreking veroverde John een basisplaats en groeide hij eindelijk weer eens uit tot smaakmaker, met twee assists in vier optredens.