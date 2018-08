Olympique Lyon op eigen veld onderuit

'Statuten FIFA en UEFA over CAS illegaal'

17:49 De statutaire verplichting om geschillen tussen spelers, clubs en bonden voor te leggen aan het internationaal sporttribunaal in Lausanne (CAS) is illegaal. Dat heeft het Brusselse hof van beroep beslist in het arrest over het geschil tussen de FIFA en UEFA enerzijds en de Belgische voetbalclub RFC Seraing en het investeringsbedrijf Doyen Sports anderzijds.