Olympique Marseille bevestigt komst Sampaoli

Sampaoli was trainer bij de Braziliaanse club Atlético Mineiro. In een open brief nam hij afgelopen week al afscheid van zijn supporters. Sampaoli was in Europa eerder werkzaam als trainer van Sevilla, in het seizoen 2016/2017. Daarna ging hij aan de slag als bondscoach van Argentinië, waarmee hij bij het WK van 2018 in de achtste finales werd uitgeschakeld.