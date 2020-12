Olympisch Comité beslist: Juventus - Napoli wordt overgespeeld

Het duel werd eigenlijk op 4 oktober gespeeld, maar Napoli kwam door een corona-uitbraak in de selectie niet opdagen in Turijn. Juventus kreeg de overwinning toegewezen van de Serie A en de wedstrijd werd omgezet in een 3-0 zege voor de ploeg van Andrea Pirlo. Juventus is de drie punten nu kwijt, Napoli krijgt er al een punt bij, nadat het een punt in mindering had gekregen van de voetbalbond.