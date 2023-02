Omhaal van speler uit Pools gehandicaptenteam wint FIFA-prijs voor mooiste doelpunt

Europa League/Conference League Nederland­se doelman Verbruggen stopt drie strafschop­pen voor Anderlecht, Di María held Juventus

Ajax en PSV redden het vanavond niet in de Europa League. Zij werden uitgeschakeld door respectievelijk Union Berlin en Sevilla. Het Manchester United van Erik ten Hag was op Old Trafford met 2-1 te sterk voor FC Barcelona. Check hieronder de overige uitslagen in de Europa League en Conference League.