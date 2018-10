Omkoopaffaires in het Belgisch voetbal: Standard, Coen Burg en de 'Gokchinees'

Omkoopaffaires in het Belgische voetbal: het is van alle tijden en alle niveau’s. Constant Vanden Stock kocht in 1984 een scheidsrechter om tijdens de halve finale van de UEFA Cup in het voordeel van Anderlecht te fluiten. Standard kocht ook in 1984 de spelers van Waterschei om en zich zo te verzekeren van de landstitel. En dan is er nog de Nederlander Coen Burg die als speler van Westerloo steekpenningen aannam. Een overzicht.

1984

• Voetbalmanager Jean Elst betaalt één miljoen frank aan de Spaanse scheidsrechter Guruceta-Muro om tijdens de halve finale van de UEFA Cup Anderlecht-Nottingham in het voordeel van de Brusselse club te fluiten. Het geld had hij gekregen van toenmalig Anderlecht-voorzitter Constant Vanden Stock. In november 1995 kwam het omkoopschandaal aan het licht, maar de verjaringstermijn van tien jaar was dan al overschreden.

• Onderzoeksrechter Guy Bellemans legt, na de ontdekking van een zwarte boekhouding van ex-voetballer Jef Jurion, het omkoopschandaal van Standard bloot. In het seizoen 1981-’82 betaalde Standard alle spelers van Waterschei 30.000 frank om hun kansen tijdens de slotwedstrijd van de competitie niet voluit te verdedigen. Op die manier wilde Standard zich verzekeren van de kampioenstitel. Voorzitter Roger Petit wordt van de bondslijst geschrapt, trainer Raymond Goethals en spelers als Eric Gerets en Michel Preud’homme werden geschorst.

1990

RWDM wordt ervan beschuldigd om via tussenpersonen doelman Pol Peeters van Zwarte Leeuw te hebben benaderd. De zaak komt uit omdat het beloofde omkoopgeld nooit in Rijkevorsel aankomt. Doelman Peeters geeft openlijk toe benaderd te zijn, maar RWDM wordt in beroep vrijgesproken omdat het beroepscomité de link naar de Brusselse club niet kan aantonen.

1997

Eendracht Aalst wordt vrijgesproken in een vermeende omkoopzaak, in een poging om zich te handhaven in de eerste klasse. De Aalsterse jeugdcoördinator Eddy Roelandt zou Dirk Rosez (RWDM) benaderd hebben. Ook Manu Karagiannis (Antwerp) en Rudy Moury (Charleroi) zouden aangesproken zijn. Roelandt en spelersmakelaar Bart De Bruyn worden geschorst.

1998

Maurice Cooreman wordt aanzien als het brein achter een omkopingsnetwerk in het Belgische voetbal: hij biedt Antwerp-voorzitter Eddy Wauters wedstrijden te regelen, zodat de club niet degradeert. Wauters stapt evenwel naar de voetbalbond, dat een onderzoek start. Tijdens de eindrondewedstrijd Ingelmunster-Hamme loopt Cooreman in de val, opgezet door het parket van de KBVB. Hij wordt levenslang geschorst.

1999

Spelers Coen Burg en Marc Cox nemen steekpenningen aan van illegale gokkers om hun club Westerlo te laten verliezen van KV Kortrijk, op dat moment in degradatienood. De spelers worden door de bond voor twee en drie jaar geschorst. Het gerecht veroordeelt hen tot een celstraf van zes maanden. Bosschenaar Burg zei later: ,,Tot op de dag van vandaag heb ik er spijt van. Met voorbedachten rade bewust een wedstrijd willen verliezen, is niet goed te praten. Dit neem ik mee mijn graf in.''

2005

De Chinees Zheyun Yé probeert zich in 2004 in te kopen in een Belgische voetbalclub. Hij biedt aan in Beerschot en Bergen te investeren, maar slaagt niet in zijn opzet. Daarna zet hij een netwerk op via spelers en trainers, om tegen betaling wedstrijden te verliezen. Op die wedstrijden werd dan in China voor grof geld gegokt. Het onderzoek richtte zich vooral op Lierse-coach Paul Put, die twee keer 75.000 euro zou hebben ontvangen om onder zijn spelers te verdelen om een wedstrijd te verliezen. Hij werd in 2008 voor 3 jaar geschorst. Ye blijft inmiddels onvindbaar voor het gerecht.