Omstreden Xhaka staat voor rentree bij Arsenal

Ødegaard kijkt uit naar eerste wedstrijd tegen Real Madrid: ‘Ik heb geen haast’

16:13 Voor de Noorse spelmaker Martin Ødegaard (20) wacht zaterdag in Madrid een bijzonder duel. Na zijn seizoenen op huurbasis in Nederland bij sc Heerenveen en Vitesse is hij nu door Real Madrid gestald bij Real Sociedad. Met die club gaat Ødegaard zaterdag op bezoek in Estadio Santiago Bernabéu.