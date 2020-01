Onana en Ziyech pronken in Afrikaans elftal van het jaar

FA Cup: City treft Fulham, eenvoudige loting Liverpool

6 januari Hoewel er in de derde ronde nog acht returnwedstrijden gespeeld moeten worden, is er al voor de vierde ronde in de FA Cup geloot. Bekerhouder Manchester City moet het opnemen tegen Fulham, dat in het Championship uitkomt. Liverpool speelt tegen de winnaar van Bristol City - Shrewsbury.