Onder Koeman is bij Barça ook de poeier weer een wapen

Het aardige aan de wederopstanding van Barcelona onder Ronald Koeman is dat ook de poeier van afstand weer floreert. Of in elk geval een beetje. Maandag won Barça met 4-1 van Huesca en zowel Lionel Messi als Antoine Griezmann scoorde met een afstandsschot. Messi zelfs twee keer. Dat was voor hem alweer de achtste keer in totaal dit seizoen in de Spaanse competitie en de Champions League. En dan denkt u: ja, bijna allemaal goals uit vrije trappen zeker? Nee, slechts twee treffers vielen op die manier.