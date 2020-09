Onderzoek naar fraude bij Italiaanse inburgering Suárez: ‘Hij kan nog geen werkwoord vervoegen’

Door Angelo van Schaik



Het examen Italiaans dat Suárez afgelopen donderdag aflegde als onderdeel van zijn inburgeringscursus duurde nog geen kwartier, terwijl er normaal gesproken ruim twee uur voor wordt uitgetrokken. „Een farce” noemt het parket van Perugia het examen. Uit onderzoek blijkt dat het onderwerp van het examen met de voetballer was overeengekomen, zodat hij het uit zijn hoofd kon leren, en dat het cijfer ook al van te voren vaststond. „Hij kan nog geen werkwoord vervoegen,” zegt Cinzia Spina in een telefoontap. Zij is lid van de directie van de Università per Stranieri (Universiteit voor buitenlanders) in Perugia en een van de vier verdachten in de zaak. „Hij verdient tien miljoen euro per seizoen, hij moet slagen voor het examen.” Naast Spina zijn nog drie leden van de directie van de universiteit verdacht van valsheid in geschrifte, Suárez zelf is geen verdachte in de zaak.