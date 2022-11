Onderzoek naar mogelijk antisemitische leuzen fans Lazio in derby tegen AS Roma

Met samenvatting RB Leipzig in ‘finale’ veel te sterk voor Shakthar Donetsk, Real Madrid walst over Celtic heen

RB Leipzig heeft zich in een rechtstreeks duel met Shakthar Donetsk (0-4) op overtuigende wijze verzekerd van de knock-outfase van de Champions League. De Duitsers wonnen in Warschau ruim van de Oekraïense kampioen, die in september nog met 1-4 had gewonnen in Leipzig. In dezelfde poule kende Real Madrid geen moeite met Celtic: 5-1.

