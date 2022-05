Ongeloof in Duitsland: Bayern München-spelers feesten op Ibiza na ‘gênante vertoning’

De verrassende 3-1 nederlaag die Bayern München leed bij FSV Mainz heeft veel wenkbrauwen doen fronsen. Zeker toen bleek dat de selectie van Bayern direct in het vliegtuig naar vakantie-eiland Ibiza was gestapt.

,,Na de gênante 3-1 nederlaag in Mainz sloegen de meeste Bayern-spelers op de vlucht. De bestemming: Ibiza!", zo schrijft Bild. De spelers hadden toestemming gekregen van de club, maar na de nederlaag is er een storm van kritiek losgekomen op het besluit de spelers naar Ibiza te sturen.

,,Het past niet. Zeker niet na zo'n wedstrijd", sprak Lothar Matthäus bij Sky Sports. ,,Als ze hadden gewonnen, had ik gezegd: blijf nog lekker wat langer op Ibiza. Als ik Julian Nagelsmann (de coach van Bayern, red.) was, zou ik hard optreden. Vrije dagen moeten vervallen na een optreden zoals dit.”

Teamleider Hasan Salihamidizic (45) verdedigde tegenover Bild de keuze: ,,Vorige week lieten de spelers ons weten dat ze twee dagen vrij wilden en met de groep naar Ibiza wilden. We accepteerden dit en zagen het als teambuilding. Het team had zichzelf dit seizoen hoge doelen gesteld en is sinds de uitschakeling in de Champions League erg druk geweest. Als speler heb ik geleerd hoe belangrijk teambuilding kan zijn.”

Felix Magath

Felix Magath, de 68-jarige trainer van Hertha BSC heeft het gevoel dat zijn oude club na het binnenhalen van de Duitse landstitel de teugels wel heel erg laat vieren en zich zo indirect schuldig maakt aan concurrentievervalsing. Magath is momenteel met Hertha BSC verwikkeld in een felle degradatiestrijd. En laat het nu zo zijn dat Bayern München, de club waar hij tussen 2004 en 2007 de scepter zwaaide, het volgende week opneemt tegen VfB Stuttgart, een directe concurrent van Hertha.

,,Bayern is al kampioen, dus misschien dat ze gestopt zijn met voetballen”, reageerde Magath op de persconferentie na het 1-1 gelijkspel van zijn club tegen mede-degradatiekandidaat Arminia Bielefeld. ,,Ik heb de wedstrijd van Bayern niet gezien, dus ik weet niet hoe de nederlaag tot stand is gekomen. Maar leuk is het niet. Het seizoen duurt voor iedereen tot en met de laatste speeldag. Dus ik weet niet waarom een team dan zou beslissen om er met nog drie speelrondes te gaan al mee te stoppen. Dit is niet goed voor de Bundesliga, en ook niet voor de eerlijke concurrentiestrijd.”

Later hoorde Magath pas van de Ibiza-trip: ,,Zoiets zou ik absoluut niet toestaan, zoiets zou nieteens in me opkomen. Een kampioenschapsfeest is één keer begrijpelijk, maar niet voor drie weken. Wat kan ik er verder over zeggen? Laten we afwachten hoe ze het verder gaan doen de komende weken.”



Volledig scherm Hertha-trainer Felix Magath (midden) strijdt met zijn club tegen degradatie. © AFP

Bayern-trainer Julian Nagelsmann werd direct geconfronteerd met de woorden van Magath en reageerde geïrriteerd: ,,Het is heel slim van hem om dat te zeggen, maar hij zal dat niet doen zonder bijbedoeling. Hij moet eerst maar eens de wedstrijd terugkijken en dan mag hij me bellen. Ik spreek zelf ook niet in het openbaar over de wedstrijden van Hertha.”

Voormalig Bayern-aanvoerder Stefan Effenberg sprak zich milder uit over de Bayern-vakantie: ,,Je zult tegen Stuttgart een ander gezicht zien. Het optreden in Mainz was een puinhoop, maar dat weten de jongens zelf ook wel.”

Ook Salihamidzic verzekert dat Bayern zondag beter voor de dag komt tegen VfB Stuttgart: ,,Het is duidelijk dat onze spelers zondag weer alles zullen geven. We willen er samen met de fans een mooi einde van het seizoen van maken en laten zien dat wij de terechte kampioen zijn. Te beginnen met een zege in ons eigen stadion zondag.”