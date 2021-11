Ongevaccineerde Kimmich volgende Bayern-speler met coronavirus

Joshua Kimmich is positief getest op het coronavirus, zo laat Bayern Munchen vanavond weten. De 26-jarige middenvelder uit Rottweil, die niet is gevaccineerd, zat al in isolatie nadat hij in contact was geweest met een besmet persoon. De coronasoap bij de Duitse recordkampioen krijgt daarmee een nieuw hoofdstuk.

De vaccinatiekwestie houdt de gemoederen bij Bayern al tijden bezig. De Duitse recordkampioen besloot na alle commotie een vijftal ongevaccineerde spelers geen salaris uit te keren tijdens verplichte quarantaine. Eerder vandaag werd al bekend dat de 32-jarige spits Eric Maxim Choupo-Moting positief had getest op het coronavirus.



Hij moest afgelopen weekend net als Serge Gnabry, Jamal Musiala en Michaël Cuisance al in quarantaine. Niklas Süle en Josip Stanisic ontbraken gisteravond in de uitwedstrijd bij Dinamo Kiev (1-2 winst) ook omdat ze besmet zijn, hoewel zij wel gevaccineerd zijn. Bayern-coach Julian Nagelsmann was recent ook al besmet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kimmich moet de komende veertien dagen in verplichte isolatie. Hij mist daardoor de wedstrijden tegen Arminia Bielefeld (27 november), Borussia Dortmund (4 december) en FC Barcelona (8 december). Kimmich maakte eind oktober bekend een van de ongevaccineerde spelers binnen de selectie van Bayern München te zijn. ,,Omdat ik wil wachten als het gaat om langetermijnstudies”, gaf hij destijds aan in een interview na een wedstrijd. ,,Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid. Uiteraard houd ik mij aan de maatregelen met betrekking tot contact en hygiëne, maar ik wacht liever nog met het nemen van de prik.”

Sindsdien is de kwestie onderwerp van gesprek in Duitsland. Kimmich moest het kamp van de Duitse nationale ploeg onlangs al verlaten na een positieve test bij ploeggenoot Niklas Süle en miste afgelopen vrijdag de verloren uitwedstrijd bij FC Augsburg (2-1) vanwege een tweede quarantaine. Ook de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev moest hij gisteravond missen.

Kimmich overweegt vaccinatie

Serge Gnabry en Jamal Musiala zouden zich inmiddels hebben laten inenten, meldt Kicker. Ook Kimmich zou een vaccinatie serieus overwegen. Hij sprak daarover onlangs met bondscoach Hansi Flick, die de afgelopen seizoenen al zijn trainer was bij Bayern. ,,Ja, ik neem aan dat hij zich laat vaccineren”, zei Flick vorige week. ,,Ik denk dat het die kant op gaat. We hebben gesproken en ik denk dat het een heel goed gesprek was. Ik zie een goede tendens bij hem, maar we zullen het moeten afwachten.”

Afgelopen donderdag kreeg het ongevaccineerde vijftal van Bayern München van de clubleiding te horen geen salaris meer te ontvangen in quarantaine. Ook overweegt het bestuur van de club om de ongevaccineerde spelers voortaan niet meer mee te laten trainen met de groep gevaccineerden. De arbeidswet is in Duitsland op 1 november aangepast, waardoor Bayern in zijn recht staat met deze mogelijke beslissing.

Volledig scherm Eric Maxim Choupo-Moting. © AFP