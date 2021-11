Onmachtig United wordt door rivaal City zoek gespeeld in Manchester Derby

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde: City domineerde en United was onmachtig. Ook Cristiano Ronaldo en invallers Jadon Sancho, Marcus Rashford en Van de Beek konden het tij niet keren.



Dus kregen United en manager Ole Gunnar Solskjaer een nieuwe tik in de Premier League. Het is de tweede topper op rij die United op eigen veld verliest. Twee weken geleden was Liverpool veel te sterk voor United (0-5), dat zich vervolgens herstelde met een 3-0-zege in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.