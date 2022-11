Onrust bij Portugal? Cristiano Ronaldo krijgt na explosief interview kille ontvangst Bruno Fernandes

Met videoOok in het tweede deel van zijn veelbesproken interview neemt Cristiano Ronaldo geen blad voor zijn mond. Waar in deel één onder meer Erik ten Hag het moest ontgelden , zijn het nu de eigenaren en de bestuurders van Manchester United die onder vuur liggen. De rel lijkt bij ploeggenoot Bruno Fernandes niet zo lekker te vallen.

Ronaldo, die met het interview op Talk-TV felle kritiek heeft op United, heeft geen goed woord over voor de familie Glazer. De Amerikaanse eigenaren van de club hebben volgens de Portugees helemaal niets met voetbal. ,,Ze geven niets om de club, en dan bedoel ik de professionele sport. Manchester United is een marketingclub. Ze verdienen geld met marketing. De sport, daar geven ze naar mijn idee helemaal niet om”, aldus Ronaldo, die daarmee Louis van Gaal herhaalt. De bondscoach van Oranje gebruikte soortgelijke woorden toen hij inging op de, toen nog, mogelijke aanstelling van Erik ten Hag bij de gevallen topclub.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo op de training van Portugal. © AP

Ronaldo ziet United dan ook niet snel terugkeren in de top, nadat in 2017 voor het laatst een prijs werd gewonnen. Er zijn ,,bepaalde dingen binnen de club” die ervoor zorgen dat United achterblijft bij concurrenten Manchester City en Liverpool. ,,Ik denk dat de fans de waarheid moeten kennen, ze moeten weten dat de spelers het beste willen voor de club. Dat is ook de reden dat ik naar United ben gekomen.”

Ziek dochtertje

Ook de dagelijkse leiding van United ontkomt niet aan de sneren van de nummer zeven. Volgens hem ging het mis tijdens de voorbereiding, toen zijn dochtertje ziek werd. ,,Ik sprak erover met de directeur en de voorzitter. Ze geloofden volgens mij niet echt dat er echt iets aan de hand was. Daar voelde ik me slecht over. De gezondheid van mijn familie zal ik altijd boven het voetbal stellen.”

,,Het deed me echt pijn, omdat ze twijfelden of ik me wel echt zorgen maakte", stelt Ronaldo, die de voorbereiding op het seizoen aan zich voorbij liet gaan. ,,We waren een week in het ziekenhuis omdat Bella een groot probleem had. Daarom was ik er niet.”

Volledig scherm Bruno Fernandes (l) en Cristiano Ronaldo in actie voor Manchester United. © AFP

Bruno Fernandes

Ondertussen gaan de beelden van de eerste dag van Ronaldo in het trainingskamp van Portugal de wereld over. Alles wat er rond de superster gebeurt, ligt onder een vergrootglas, zo ook zijn ontmoeting met Bruno Fernandes in de kleedkamer voor de eerste training. De middenvelder van Manchester United lijkt niet al te enthousiast om zijn muitende ploeggenoot te zien en daar worden wereldwijd allerlei conclusies aan verbonden. Het slappe handje en het weinige oogcontact tussen de twee zou aangeven dat Fernandes niet te spreken is over de uitspraken van Ronaldo. En zo heeft de rel ook zijn effect op het WK, dat zondag begint.

Ronaldo kreeg de laatste weken de nodige kritiek van oud-ploeggenoten en reageerde ook daar op. ,,Dat zijn geen vrienden van mij", zei de Portugees over Gary Neville en Wayne Rooney, die niet te spreken waren over de weigering van Ronaldo om in te vallen tegen Tottenham Hotspur. ,,Kritiek geven is makkelijk. Ik weet niet of ze een contract bij een televisiezender hebben waarin staat dat ze dat moeten doen. Ik denk dat ze gebruik maken van mijn naam om zelf bekender te worden. Ik lig er niet wakker van, maar teleurstellend is het wel.”

Ian Wright

Voormalig spits Ian Wright heeft de beelden van het interview van Ronaldo ook gezien. ,,Het is behoorlijk triest als je in ogenschouw neemt wat hij heeft gedaan en bereikt in zijn carrière", aldus de ex-international bij de BBC. ,,Hij lijkt niet om te kunnen gaan met het aanbreken van het einde van zijn loopbaan, maar dat overkomt ons allemaal. Hij is niet gewend aan nativiteit in zijn richting. Het moet lastig voor hem zijn en misschien moet hij er wel hulp voor zoeken.”

Het volledige tweede deel van het in totaal 90 minuten lange interview wordt vanavond uitgezonden.