Ontevreden Cristiano Ronaldo krijgt aanbod uit Australië: ‘Zullen hem liefde en respect geven’

Ronaldo’s toekomst bij United is deze week onderwerp van gesprek nadat hij in een exclusief interview met journalist Piers Morgan liet doorschemeren dat hij zich ‘verraden’ voelde door de Premier League club. Ook zou hij geen respect hebben voor de Nederlandse coach en manager Erik ten Hag.

,,Hij zegt dat hij geen liefde en respect krijgt bij Manchester United, maar wij zullen hem zeker liefde en respect geven in Australië”, zegt Townsend. ,,Financieel kunnen we misschien niet concurreren met andere aanbiedingen, maar op andere manieren kunnen we dat wel. Natuurlijk is het een wilde gok, maar ik denk wel dat we een aantrekkelijk voorstel voor hem hebben dat hij zou kunnen overwegen.”