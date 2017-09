Ontketende Kane velt ook Huddersfield Town

Huddersfield Town, met Rajiv van La Parra in de basis, werd overvleugeld in de beginfase van de wedstrijd. Na negen minuten spelen was het voor het eerst raak voor de 24-jarige Kane, die vanaf de rand van het strafschopgebied de bal koel binnenschoof.



Daarmee was de grote Tottenham Hotspur-show geopend. In een aanval om van te watertanden verdubbelden de bezoekers de voorsprong. Na een Barcelona-eske aanval over meerdere schijven belandde de bal via Christian Eriksen bij de opgekomen linksback Ben Davies, die doelman Jonas Loessl met een schuiver eenvoudig passeerde.



Niet veel later was het wéér raak voor de Spurs, die de wedstrijd zo snel mogelijk in het slot wilden gooien. 'HurriKane' kreeg de bal aangespeeld op de rand van het strafschopgebied en draaide naar zijn linkerbeen. Van een meter of twintig haalde hij verwoestend uit met links, onbereikbaar voor de verbouwereerde Loessl.