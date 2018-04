Ontketende Memphis zet Franse media in vuur en vlam

De Franse media buitelen weer eens over elkaar in hun superlatieven over Memphis Depay. De Nederlander maakte gisteren de twee goals in de 2-0 zege op FC Toulouse. Zijn uitstekende prestaties en vele goals voor Lyon én Oranje, roepen de vraag op waar dit gaat eindigen voor de 24-jarige Nederlander.



,,Depay schiet met scherp'', kopt L'Équipe in enorme letters. ,,Memphis Depay is de beul van FC Toulouse. Hij nam vier van de laatste zes treffers van Lyon tegen Toulouse voor zijn rekening. Dit namelijk was ook de club waartegen Memphis zijn beroemde goal vanuit de middencirkel maakte'', schrijft de toonaangevende sportkrant. L'Équipe zet Memphis' geweldige vorm nog even in de lak door een paar andere belangrijke recente goals van hem aan te stippen. Zoals de 1-0 van Oranje tegen Portugal, en het winnende doelpunt tegen Paris Saint-Germain.