Ontslagen Emery bedankt fans Arsenal via emotionele open brief

,,Ik wil alle supporters allemaal hartelijk bedanken voor de hulp bij het begrijpen van de grootsheid van Arsenal. Aan iedereen die ons vanuit alle uithoeken van de wereld heeft gesteund, jullie die naar het Emirates Stadium zijn gekomen. Jullie die allemaal in de regen en kou hebben gewacht om me na een wedstrijd te begroeten. Ik wil jullie allemaal vertellen dat ik met passie, toewijding en inspanning heb gewerkt”, zo begint de brief.

,,Het was anderhalf jaar vol emoties, geweldige momenten en nog een paar meer moeilijke momenten”, schrijft Emery verder. ,,Maar er is geen dag voorbijgegaan dat ik stopte met nadenken over hoe gelukkig ik ben geweest om voor deze club te werken, met deze spelers en hun professionele en persoonlijke kwaliteiten.”

Emery heeft genoten van de voetbalbeleving in Engeland. ,,Ik heb al veel meegemaakt in het voetbal, maar ik heb genoten en veel geleerd in Engeland, in de Premier League; over respect voor de spelers en over de puurheid van het voetbal”, aldus Emery. ,,Ik had niets liever gewild dan betere resultaten voor u te hebben bereikt.” Arsenal staat achtste in de Premier League.