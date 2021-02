Ook dat nog: VAR gunt Southampton bij 9-0 nederlaag nog geen eretreffer

Een resultaat kostte het ingrijpen van de arbitrage waarschijnlijk niet, want op het moment van de treffer keek Southampton al tegen een 4-0 achterstand aan. Na rust schakelde Manchester United door in de hoogste versnelling en won het uiteindelijk met 9-0. The Saints blijken ervaringsdeskundigen, want in oktober 2019 ging de ploeg van Ralph Hasenhüttl met dezelfde cijfers onderuit. Destijds brak Leicester City het doelpuntenrecord in de Premier League.