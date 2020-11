Ook deze spelers schreven kort na de geboorte van hun kind een sprookje

Met twee doelpunten als invaller hielp Jacob Mulenga zijn club Go Ahead Eagles gisteravond aan een 1-2 zege in de uitwedstrijd Telstar. Het was toch al een mooie dag voor de spits, die in de nacht voor de wedstrijd zijn dochter verwelkomde. Mulenga was zeker niet de eerste die een bijzondere week een prachtig slot gaf.

Extra papadag

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen kon zijn goudhaantje Mulenga de hand schudden, na afloop van de met 1-2 gewonnen wedstrijd bij Telstar. Ook mevrouw Van Wonderen voegde namelijk een paar uur voor de wedstrijd een dochter toe aan de wereldpopulatie. De toenmalig Feyenoorder beleefde echter een compleet andere wedstrijd als kersverse vader. Na twintig minuten spelen kreeg de ex-verdediger tegen Roda JC een rode prent, waardoor zijn bijzondere week in mineur eindigde. Hoe erg Van Wonderen er ook zal van hebben gebaald, het leverde hem het daaropvolgende weekend wél een extra papadag op.

Volledig scherm Jacob Mulenga scoorde gisteren als invaller twee keer tegen Telstar (1-2 voor Go Ahead Eagles) na een korte nacht. © BSR Agency

Racen naar Doetinchem

Hij zal zijn vrouw stilletjes hebben gesmeekt om het tempo wat op te voeren tijdens de bevalling, Tim Coremans. De doelman van Sparta zat met zijn hoogzwangere vrouw in het ziekenhuis, terwijl hij met de Rotterdammers een paar uur later misschien wel de belangrijkste wedstrijd van zijn loopbaan zou gaan spelen. De voorbereiding op het promotieduel tegen De Graafschap in mei 2019 werd abrupt verstoord, maar vrijwel direct na de bevalling racete hij richting De Vijverberg om in actie te kunnen komen. Terwijl zijn vrouw nog lag bij te komen, hield Coremans zijn doel schoon. Omdat zijn aanvallende collega’s tweemaal doel troffen, gaf Coremans de mooiste dag van zijn leven nog een beetje extra glans met een plek in de eredivisie.

Volledig scherm Tim Coremans straalt na de promotie na de winst op De Graafschap. © Cor Vos

Wereldgoal

In maart 2017 vierde de dolgelukkige Robbie Haemhouts de geboorte van zijn tweede kind. De middenvelder, destijds in dienst van NAC Breda, besloot hij zijn baby te trakteren op een werkelijk sublieme treffer. Zijn uithaal van een meter of 25 plofte via de onderkant van de lat in het doel, wat hij vierde met het bekende wieg-gebaar voor de camera. ,,In alle gekkenheid ga je er toch in mee. Ik vond het mooi om te doen’’, zei de uitgeputte Haemhouts na afloop.

Matchwinner

Luis Enrique koos er maar voor om de vermoeide Lionel Messi in 2015 op de bank te laten starten, toen hij met FC Barcelona op bezoek ging bij Atlético Madrid. De inzet? De koppositie in Spanje. Eenmaal van de reservebank opgestaan voegde Messi een extra hoofdstuk toe aan het toch al fraaie boek dat hij die week schreef. Met zijn winnende treffer schoot hij zijn ploeg, kort nadat zijn vrouw bevallen was en hij een slapeloze nacht had beleefd, naar een belangrijke 1-2 zege. Precies door die twee punten kroonde Barça zich aan het einde van de rit ten koste van Real Madrid tot landskampioen.

Volledig scherm Lionel Messi passeert Diego Godín op 17 mei 2015. © AP

Geboortecadeau

Nog eentje in de categorie prachtgoals. Nadat Victoria Beckham een mini-versie van haar en David op de wereld had gezet, deed de middenvelder op fabelachtige wijze van zich spreken. De Engelsman, befaamd om zijn geweldige traptechniek, krulde namens LA Galaxy een hoekschop in een keer in het doel. Dochtertje Harper Seven zal het niet hebben meegekregen, maar gelukkig kan papa nu via YouTube dagelijks zijn geboortecadeautje laten zien.