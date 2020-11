Ook in de statistieken was Maradona een fenomeen

Magische cijfers

Pluisje diende na zijn doorbraak bij Argentinos Juniors en Boca Juniors uiteindelijk drie Europese clubs: FC Barcelona, Napoli en Sevilla. Vooral in Napels verwierf hij een heldenstatus, door in 259 wedstrijden 115 keer te scoren. Lang was hij met zijn hoge productie recordhouder, maar hij werd de laatste jaren van de troon gestoten door Marek Hamsik (121 goals) en Dries Mertens (128 treffers). Ook in Spanje kon hij fraaie cijfers overleggen. Namens FC Barcelona scoorde hij dertig keer in 43 duels. Namens Sevilla was hij in zijn nadagen nog vijf keer trefzeker in 26 optredens.

• Argentinos Juniors: 116 goals

• Boca Juniors: 28 goals

• FC Barcelona: 38 goals

• Napoli: 115 goals

• Sevilla: 7 goals

• Boca Juniors (tweede periode): 7 goals

WK-titel

1986 zal voor altijd hét jaar uit de roemrijke carrière van Maradona zijn. In dat jaar hielp hij de Argentijnse ploeg aan de voorlopig laatste wereldtitel uit de historie. Op dat toernooi in Mexico was de dribbelaar bij tien doelpunten betrokken: daarmee heeft hij nog altijd het record in handen voor de most valuable player op de mondiale eindronde. De meest memorabele maakte hij in de kwartfinale tegen Engeland, door met zijn zelfbenoemde Hand van God bij te dragen aan de uiteindelijke 2-1 zege. Het was een van zijn 35 treffers in dienst van de Argentijnse ploeg. Dát doelpuntenrecord kreeg hij nooit in handen. Momenteel voert mede-legende Lionel Messi de all-time topscorerslijst aan met 71 treffers.

Volledig scherm Diego Maradona. © AP

Schoppen incasseren

Dat Maradona fantastisch kon voetballen, heeft hij vaak genoeg moeten voelen. Regelmatig werd de handigste dribbelaar van zijn tijd onderuit geschoffeld, in een wanhopige poging de onstopbare middenvelder af te remmen. Een blik in de recordboeken onderstreept dat gegeven. Maradona bezet het volledige podium qua spelers op wie de meeste overtredingen werden gemaakt tijdens een WK. In 1982 werd hij 36 keer ten val gebracht, in 1990 vijftig keer en in het gouden jaar 1986 moest hij 53 keer opkrabbelen.

Prijzen

Maradona mocht in zijn loopbaan in totaal negen clubtrofeeën de lucht intillen. Bij Boca Juniors (een), FC Barcelona (drie) en Napoli (vijf) stond hij met zijn kwaliteiten aan de basis van prijzen. Het langst speelde de legende voor Napoli, negen seizoenen om precies te zijn. Het waren direct de gloriejaren voor de club, die aan de hand van Maradona twee landstitels en de UEFA Cup veroverde. Voor en na Maradona wonnen de Napolitanen nooit een grote prijs.

Volledig scherm Diego Armando Maradona. © BSR Agency

Trainersloopbaan

Maradona behoorde als speler tot de grootsten ter aarde, als coach ging het hem wat minder voor de wind. Maradona stond aan het roer bij Textil Mandiyú, Racing Club, de Argentijnse nationale ploeg, Al-Wasl, Al-Fujairah, Dorados de Sinaloa en Gimnasia de la Plata, waar hij tot dit jaar actief was. Tevens was hij voorzitter bij Dinamo Brest. Tot prijzen leidde zijn trainersloopbaan niet.

Persoonlijke titels

• Argentijns voetballer van het jaar: 1979, 1980, 1981 en 1986

• Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar: 1979, 1986, 1989, 1990, 1992

• Argentine Sports Writers’ Sportman van de eeuw: 1999

•FIFA Golden Ball Award: 1986

• World Soccer Voetballer van het jaar: 1986

• Gouden Bal voor bewezen voetbaldiensten: 1996

• FIFA Beste voetballer van de eeuw (Publieksprijs): 2000

• Doelpunt van de eeuw: 2002 (In 1986: 2-1 tegen Engeland; tweede goal)