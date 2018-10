Ook in Duitsland roep om hervorming competitie

Het plan van Union Berlin komt op een moment dat de Duitse nationale ploeg voortijdig werd uitgeschakeld op het WK. In Europa deden de Duitse ploegen het de laatste jaren ook niet geweldig. Waar in Nederland de eredivisie van achttien naar zestien ploegen zou moeten, denkt Union Berlin dat de drie hoogste klassen juist van achttien naar twintig teams moeten. De uitbreiding betekent vier extra wedstrijden en dus meer inkomsten. De hoogste divisie van de top 4-competities in Europa (Spanje, Engeland, Italië en Frankrijk) hebben al twintig clubs. Maar is er ook kritiek in Duitsland. Zo wordt er nu al geruzied over het strakke speelschema.



Verder pleit Union Berlin ervoor dat alleen de kampioenen mogen promoveren. De clubs daarachter moeten – net als in Nederland - play-offs om promotie en degradatie spelen. Daarin wordt Union gesteund door VfB Stuttgart. Michael Reschke, technisch directeur van de Zuid-Duitse club, zei daar eerder over: ,,Met play-offs krijg je nog meer spanning in de Bundesliga.’’