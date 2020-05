Ook Letschert mag weer los in promotiestrijd met HSV: ‘Ons gezonde verstand gebruiken’

Nummer drie HSV hervat de competitie volgende week zondag (13.30 uur) met de uitwedstrijd bij nummer vijf Greuther Furth. De bovenste twee clubs in de 2. Bundesliga promoveren rechtstreeks naar de Bundesliga, de nummer drie speelt play-offs tegen de nummer zestien van de Bundesliga. HSV heeft momenteel een punt achterstand op VfB Stuttgart en zeven punten op koploper Arminia Bielefeld.

Het zal een vreemd gezicht zijn voor Letschert en zijn ploeggenoten, als zij in het eigen Volksparkstadion aantreden met 57.274 lege stoeltjes. Ook in het met afstand grootste stadion van het tweede niveau en een van de grootste stadions van Duitsland zal het de komende weken muisstil zijn. Het mag de pret niet drukken voor Letschert. ,,Uiteraard spelen we veel liever in een vol stadion, maar we mogen blij zijn dat we überhaupt mogen voetballen. Dat begrijpen we heel goed.’’

Letschert noemt de grote verschillen met Nederland, waar al een streep door het restant van de competitie is gegaan. ,,Wat dat betreft ben ik natuurlijk extra blij dat ik in Duitsland voetbal, haha. Ik denk dat het hier een week of acht heeft geduurd.’’ De oud-verdediger van onder meer Roda JC, FC Utrecht en het Italiaanse Sassuolo vertelt hoe zijn plotseling veranderde leven eruit zag. ,,Eerst heb ik vanuit huis getraind, later mochten we in kleine groepen weer het veld op. De laatste weken trainen we weer in een grote groep.’’

Zes Nederlanders in 2. Bundesliga Timo Letschert is een van de zes Nederlanders die uitkomt in de tweede Bundesliga. Naast ploeggenoot Rick Drongelen spelen ook Henk Veerman (Sankt Pauli), Virgil Misidjan (FC Nürnberg), Joost van Aken (VfL Osnabruck) en Jesper Verlaat (SV Sandhausen) op het tweede niveau in Duitsland.

Raar

Quote Ons gezonde verstand gebruiken, dat is het devies. Timo Letschert Het waren vreemde tijden voor Letschert, die bij HSV het centrum vormt met landgenoot Rick van Drongelen. ,,Het was best raar allemaal zonder wedstrijden. Toch was deze periode niet alleen maar slecht. We hebben de tijd goed kunnen gebruiken om het lichaam eens goed rust te geven, waardoor we sterker terugkomen. Bovendien konden we door het gebrek aan wedstrijden harder trainen.’’ Letschert en co waren blij dat bondskanselier Angela Merkel weer groen licht gaf. ,,Op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel weer jeuken. Eindelijk, we zijn er klaar voor.’’

Ook op het tweede niveau zijn strikte regels opgesteld om het voetballen mogelijk te maken. Zo moeten spelers onderling zo veel mogelijk afstand bewaren en wordt de temperatuur geregeld opgenomen. Ook alle spelers van de 2. Bundesliga worden tweemaal per week getest. ,,We moeten allemaal gewoon een beetje voorzichtig doen. Ons gezonde verstand gebruiken, dat is het devies.’’

En dus in lege stadions voetballen. Zonder publiek op de tribunes aast HSV op een terugkeer naar de hoogste Duitse voetbalafdeling. In 2018 degradeerde de traditieclub voor het eerst in de clubhistorie naar het tweede niveau. Met nog negen duels te spelen bedraagt de achterstand op koploper Arminia Bielefeld zeven punten, terwijl nummer twee VfB Stuttgart slechts een punt voorsprong heeft op HSV. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks, de derde plek geeft recht op play-offs. ,,Sinds het begin van dit seizoen is promotie de doelstelling geweest en daar is niks aan veranderd. We hebben ons kunnen klaarstomen voor de laatste fase van het seizoen. Het doel blijft terugkeren naar de Bundesliga.’’