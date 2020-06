Ook Leverkusen kan Bayern niet stoppen, fraaie mijlpalen Lewandowski en Müller

Robert Lewandowski en Thomas Müller pikten bovendien een fraaie mijlpaal mee. Lewandowski maakte met de 1-4 alweer zijn 30ste treffer van het seizoen - een kunstje dat de Poolse topspits in dienst van Bayern al twee keer eerder flikte. Alleen de legendarische Gerd Müller slaagde daar een halve eeuw geleden vaker in (5 keer 30 treffers of meer in één seizoen). Een Müller van een iets andere orde, Thomas Müller, is onder trainer Hans-Dieter Flick helemaal opgebloeid. Na 10 duels onder de ontslagen Niko Kovac stond de teller pas op 4 assists, een aantal dat hij in de duels onder Flick vervijfvoudigde.



Leverkusen begon nog wel zo goed aan het duel. Lucas Alario zette de ploeg van Bosz al na tien minuten op een verrassende voorsprong. Maar nog voor de rust zette Bayern dankzij treffers van Kingsley Coman, Leon Goretzka en Serge Gnabry orde op zaken. In een matige tweede helft ebde het vertrouwen bij de thuisploeg langzaam verder weg en scoorden alleen Lewandowski en, een minuut voor tijd, Florian Wirtz namens Leverkusen nog. Met 17 jaar en 34 dagen oud werd hij de jongste doelpuntenmaker in de historie van de Bundesliga. Dat record stond op naam van Nuri Sahin met 17 jaar en 82 dagen.