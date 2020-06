Ook met stormram Dost kan Eintracht niets uitrichten bij Bayern

Video Slechts 1,7 procent van coaches in toplanden is zwart: ‘Ze worden gezien als bedreiging’

22:17 Raheem Sterling maakte zich gisteren hard voor de strijd tegen racisme in de voetballerij. ,,Een derde van de Premier League is zwart, maar er is geen enkele zwarte coach’’, constateerde de aanvaller van Manchester City. Hij pleit voor meer kansen voor donkere oefenmeesters, die ook Europees gezien weinig mogelijkheden krijgen. Dries Boussatta vindt het ‘bizar’.